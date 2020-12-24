محمود مسلم: مازالت هناك خلايا إخوانية في كل مفاصل الدولة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، إنه في العام الجديد 2021، يجب العمل بشكل مؤسسي في منظومة «الوعي».

ويرى النائب من وجه نظره، أن هناك جهودا فردية فقط في مسألة الوعي قد تتمثل في وزارة الأوقاف أو وسائل الإعلام على مستوى القنوات والصحف والمواقع، ولكن حتى الآن لا توجد منظومة وعي تواجه ما تواجهه مصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا لا بد أن يتم بشكل سريع كون الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن هذا الأمر أكثر من مرة، وأصبح المواطنون مقتنعين أن مصر أمام مؤامرة ممنهجة على مدار اليوم بتمويل أجنبي للتشكيك في كل شئ يخص إنجازات القيادة السياسية.

مسلم: يجب وجود عمل مؤسسي منظم لرفع وعي المواطنين

وأضاف مسلم، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن هناك خلايا إخوانية في كل مفاصل الدولة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، وكان من الضروري على الأقل إبعادهم عن صناعة القرار أو الأمور الهامة «لازم أكون عيني عليهم دايما لأن الإخواني بيكون قاعد في مكانه كده وأول ما يلاقي فرصة بينطلق على طول، شوفوا الإخواني قبل يناير 2011 كان عامل إزاي وبعد يناير بقى عامل إزاي، وبعد كده عمل إزاي، أموره مختلفة وفقا لمصالحه».

رئيس تحرير الوطن: الرئيس حقق طفره هائلة في قطاع الطرق والكباري

وأشار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إلى أن زيادة الوعي يحتاج لمزيد من الجهد، فعدد الشائعات التي تخرج ضد مصر كبيرة جدًا، وهناك جهاز حكومي متمثل في مركز المعلومات يبذل جهودًا كثيرة من أجل نفي هذه الشائعات وتفنيدها، مستشهدًا على ذلك بالهجوم الكثيف على مواقع التواصل مع كل طريق جديد يتم إنشائه في مصر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث طرفة رهيبة جدًا في قطاع النقل والطرق، «كل طريق يتم عمله كان يواجه بموجة شديدة جدًا وللأسف بعض الناس كانت تعوم على عوم اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية».