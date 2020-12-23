محمود مسلم عن المصالحة: قطر مثل الإخوان لا يلتزمون بوعد ولا عهد

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، إنه قد يحدث جزء من المصالحة بين قطر والمملكة العربية السعودية، ولكن لا يتوقع في الوقت ذاته أن تدوم تلك المصالحة، فالملك الراحل عبدالملك عبد العزيز آل سعود، قد اتفق معهم أكثر من مرة ولكن النظام القطري لم يلتزم: « قطر ما شاء الله زي الإخوان بالضبط، لا يلتزمون بوعد ولا عهد».

مسلم: قطر تتدعي كذبا عن عدم تأثرها بالمقاطعة العربية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن قطر لديها مشروع في المنطقة، وهذا المشروع قائم على أكتاف الدول الكبرى، وبالتالي سيكون هناك صدام ومشاكل طوال الوقت: «أكيد هما مش حابين السعودية ومش حابين الإمارات ولا يحبون مصر، مش بيحبوا أي دولة يكون لها أي دور في المنطقة»، موضحًا أن دولة قطر، تتدعي كذبًا بأنها دولة قوية ولا تتأثر بالمقاطعة.

السعودية ستجرب جزءا من المصالحة مع قطر

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النظام القطري على مدار الثلاث سنوات الماضية، ظل يكذب على شعبه بأن قطر لا تحتاج إلى المصالحة مع دول الخليج أو الدول الرباعي العربي، وأنهم لم يتأثروا بالمقاطعة العربية، رغم أنهم تأثروا كثيرًا بسبب المقاطعة، ولكن الآن، تتحدث قطر عن المصالحة وسُبل المصالحة، «أعتقد السعودية هتجرب وأدينا هنشوف».

مسلم: أردوغان يمر بأزمات عديدة في الوقت الحالي

من ناحية أخرى، أكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أنه يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمر بأزمات عديدة في الوقت الحالي، وقد أصدر المسؤولون الأتراك تصريحات حول موافقتهم ورغبتهم في التطبيع الكامل مع إسرائيل، وهذا على عكس ما يروجه فصيل الإخوان الخائن، بأن أردوغان خليفة للمسلمين وهو من سيقوم بتحرير القدس وما يشبه ذلك.

مسلم: الخلافات بين إسرائيل وتركيا إعلامية فقط

وأشار إلى أن علاقة أردوغان مع إسرائيل جيدة طوال الوقت، « تروح وتيجي وفيه علاقات تجارية وسياسية، والخلافات التي تطفو للسطح بين تركيا وإسرائيل ما هي إلا تصريحات إعلامية فقط، ويتحدث الآن عن تطبيع كامل في شهر مارس المقبل».