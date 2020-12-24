كورونا في مصر: 12 ألف مسحة يوميا و363 مستشفى عزل و127 ألف مصابا

لا صوت يعلو فوق صوت معركة مواجهة فيروس كورونا، حيث تزايدت الإصابات مؤخرًا، وارتفعت أعداد المصابين والوفيات خلال الفترة الماضية مع دخول فصل الشتاء، وانتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.

ويواجه العالم منذ بدايات العام الجاري جائحة خطيرة لم يشهدها العالم في العصر الحديث، حيث أسفر الفيروس عن ملايين الإصابات وآلاف الوفيات في جميع دول العالم، وشهدت الدول الكبرى إصابات كبيرة وأعداد كبيرة جدا للوفيات مما جعلها تصدر قرارات مشددة لإيقاف انتشار الفيروس الغامض فيما أعلنت بعض شركات الأدوية الوصول للقاح المناسب.

إحصائيات فيروس كورونا نرصدها لكم كما يلي:

-مصر تجري يوميا 12 ألف مسحة لحالات اشتباه لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

-معامل وزارة الصحة والسكان، المزودة بأحدث التقنيات الحديثة ليصبح عدد المعامل 62 معملا تستقبل يوميا حالات اشتباه لفيروس كورونا.

-الأسبوع الـ51 للجائحة شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الإصابات 5 ملايين خلال أسبوع واحد عالميًا.

-شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة في ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة في نسب الوفيات حول العالم.

-منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا.

-محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة.

-الفئة العمرية فوق سن الـ 50 عامًا تمثل 55٪؜ من الإصابات، وبدأت إصابات الفئات العمرية من 35إلى 50 عامًا انضمت إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من 15 إلى 35 عامًا تمثل نسبة 25٪؜ من الإصابات.

-يوجد 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة تضم 35 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي، وجاري إمداد المستشفيات بـ 200 جهاز تنفس صناعي آخر.

-يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية جميع الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس.

-زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى 800 متلق بلاغات.

إحصائيات الإصابات والتعافي والوفيات

- إجمالي المتعافيين من الفيروس وصل إلى 107961 حالة حتى الأربعاء 23 ديسمبر.

- تسجيل 911 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس أمس.

- وفاة 42 جديدة أمس.

-إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 127972 حالة من ضمنهم 107961 حالة تم شفاؤها.

- إجمالي وفيات كورونا في مصر 7209 حالة وفاة.

-عدد إصابات كورونا عالميًا 78.6 مليون شخص.

-عدد حالات الوفاة عالميًا 1.73 مليون شخص.