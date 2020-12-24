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محمود مسلم

«هاكرز» إيرانيون يرسلون تهديدات بالقتل لمسؤولين أمريكيين

القراصنة دشنوا موقعا إلكترونيا حمل اسم «أعداء الشعب»

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وكالات
06:06 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
قراصنة

قراصنة

أعلنت وكالات أمريكية، أن مجموعة من الـ «هاكرز» الإيرانيين دشنوا موقعا إلكترونيا يحمل اسم «أعداء الشعب»، بهدف إرسال تهديدات بالقتل لمسؤولين في الانتخابات الأمريكية.

ووصفت وكالات أمن أمريكية، تلك المعلومة بـ «الموثوقة للغاية وشبه مؤكدة».

وفي السياق ذاته، أصدر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة أمن الإنترنت والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي بيانا، تضمن أن موقع «أعداء الشعب»، الذي ظهر بعد الانتخابات الأمريكية، ويبدو متوقفا الآن، أظهر «نية إيرانية مبيتة على إثارة الانقسامات والشكوك في الولايات المتحدة وتقويض ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية الأمريكية»، نقلا عن «سكاي نيوز».

 

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