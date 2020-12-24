السيطرة على الأمراض: مليون أمريكي حصلوا على لقاح كورونا

تحدث مدير المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن عدد الأمريكيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، معلنا أنهم تجاوزا المليون الشخص.

وبدوره، قال روبرت ريدفيلد عالم الفيروسات، إن «الولايات المتحدة قطعت اليوم مرحلة أولى لكنها حاسمة. أبلغتْ السلطات المحلية عن تلقي أكثر من مليون شخص جرعة أولى من لقاح ضد كوفيد-19 منذ بداية حملة التلقيح قبل 10 أيام»، بحسب «سكاي نيوز».

وطالب «ريدفيلد»، الاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي ووضع كمامات، طالما أن اللقاح لم يُعط بعد لجميع سكان البلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة إلى تلقيح 100 مليون شخص قبل نهاية الربع الأول من 2021، و100 مليون آخرين قبل نهاية الربع الثاني.

من جهته قال كبير الخبراء الأمريكي، حول الأمراض المعدية، أنطوني فاوتشي، الأربعاء، إنه إذا سارت عملية تلقيح السكان في الولايات المتحدة بسلاسة، فقد يصل مستوى المناعة ضد الفيروس في البلاد إلى ما بين 70 و85% بحلول الصيف المقبل.