4 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية اليوم والجنيه يقفز 28 جنيها

في نهاية معاملات اليوم بالبورصة العالمية بلندن، لتداول الأوراق المالية والمعدن، ارتفعت أسعار الذهب مع لحظة الإغلاق اليوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، بمقدار يتراوح بين 2- 4 جنيها في الجرام.

وارتفع عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، بمقدار 4 جنيهات، ليصبح في نهاية معاملات اليوم 933 جنيهًا، مقابل 929 جنيها في بداية تداول الذهب بالبورصة، بينما جاء أقل ارتفاع في الأعيرة لعيار 18 بمقدار جنيهين فقط، حيث سجل العيار في المعاملات الصباحية 697 جنيها، ليصبح في نهاية اليوم 699 جنيهًا.

بينما قفز الجنيه الذهب في المعاملات بمقدار 26 جنيهًا، ليصبح في نهاية اليوم بـ6528 جنيهًا، مقابل 6502 جنيهًا في الصباح، ومن المعروف أن الجنيه الذهب هو الأقل في المصنعية بين المشغولات الذهبية الحافظة للقيمة.

وتستعرض جريدة «الوطن»، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفًا، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 930 و933 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 814 و816 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 698 و699 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، بين 6528 جنيها.

نصائح للمقبلين على الزواج عند شراء الذهب

ونصح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب، إنّ تلك الفترة هي الأنسب لشراء الذهب، إذا كان العميل لديه فائض مالي، نظرا ذلك لأن الذهب من الأدوات الحافظة للقيمة، خاصة في ظل الأزمات مثل تلك التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا.

كما نصح نجيب المقبلين على الشراء بهدف الاستثمار، بالاتجاه نحو شراء السبائك الذهبية، لأنها الأقل من حيث المصنعية، كما يسهل بيعها، ومحاولة تجنب شراء المشغولات حتى لا تتأثر بثمن المصنعية عند البيع.