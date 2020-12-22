تراجع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 813 جنيها

سجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، انخفاضا في الأسعار بمحلات الصاغة، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

ترصد «الوطن»، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت تراجعا طفيفا عن التعاملات الصباحية، مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الإثنين، استمرارًا للخدمات التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا في نهاية اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 927 و929 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 811 و813 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 695 و697 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى 6 آلاف و502 جنيه.

وكانت أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا، بعد أن كاد يسود سوق المعدن النفيس استقرارا في الأسعار، لمدة وصلت إلى 3 أيام على التوالي، بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا في نهاية التعاملات المسائية يوم الخميس الماضي الموافق 17 ديسمبر، في كل الأعيرة، حيث بلغت الزيادة 12 جنيها، وذلك بعد موجة من التذبذب شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.

ووفقًا لوصفي واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة في الغرفة التجارية بالقاهرة، فأن الذهب قد شهد ارتفاعا منذ بداية العام وحتى الآن وصل إلى 25% على الأقل.