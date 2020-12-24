إصابة 7 أشخاص في حريق بكفر الشيخ

استقبل مستشفي مطوبس المركزي، بمحافظة كفر الشيخ 7 مصابين، في حريق نتج عن شرر متطاير من أحد أعمدة كهرباء الضغط العالي، بقرية "منية المرشد" بمركز مطوبس.

تلقي اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بنشوب حريق بمنزل ومزرعة ماشية، بجوار الجمعية الزراعية بقرية منية المرشد التابعة لدائرة المركز، نتج عنه إصابة 7 أشخاص بحالة اختناق.

وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أن مستشفي مطوبس المركزي استقبل 7 أشخاص مصابين بحالة اختناق ناتج عن الحريق، حيث يجري إسعافهم داخل قسم استقبال المستشفي.

واوضح أن المصابين هم "ع.ا.ا" 48 عامًا، و"ص.ر.خ" 40 عامًا، و"ش.م.ع" 73 عامًا، و"ع.ع " 28 عامًا، و"ف.ح.ا" 42 عامًا، و"ع.ح.ا" 17 عامًا، و"ع.ش"28 عامًا.

وفى وقت سابق أصيب 8 أشخاص بحروق إثر نشوب حريق داخل منزل بقرية كفر السودان التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى دسوق العام وتحرير محضر بالواقعة، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومع امتدادها للمناطق المجاورة.