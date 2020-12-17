تويوتا تطلق «ميراي 2021» أول سيارة كهربائية

أعلنت شركة تويوتا، إطلاق سيارة السيدان ميراي 2021 الكهربائية الرائدة الجديدة، واستغرق تصنيع ميراي 4 سنوات، وهي أول سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود الكهربائي.

وبالنسبة لعام 2021، أعادت تويوتا تشغيل ميراي بالكامل كسيارة FCEV فاخرة ذات دفع خلفي رياضي مع تصميم مذهل، وتكنولوجيا متطورة، وأداء قيادة أكثر جاذبية، وتقييم أطول بشكل ملحوظ من قبل وكالة حماية البيئة.

ويتم تشغيل 2021 Mirai بواسطة أحدث تطور في مجموعة نقل الحركة الكهربائية المتقدمة لخلايا الوقود للعلامة التجارية، وتعد ميراي الجديدة جزءًا من استراتيجية كهربة تتضمن أيضًا سيارات تويوتا الهجينة الحالية والمستقبلية والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية ووضعت تويوتا صناعة السيارات على طريق الكهربة الحديثة في عام 1997 مع أول سيارة بريوس هجينة.

يوفر نظام خلايا الوقود الأكثر قوة تجربة قيادة أكثر جاذبية، تصميم الدفع الخلفي ونظام التعليق المستقل للعجلات الأربع شعورًا حقيقيًا بقيادة سيارة سيدان رياضية فاخرة.

ويعتبر التصميم الأنيق والعصري لميراي الجديدة مستوحى من سيارات الكوبيه، ومع ذلك فإن التصميم الجديد أكثر عملية من ذي قبل. يتيح الاستخدام المحسن للمساحة توفير مقصورة ذات خمسة مقاعد مقابل تصميم أربعة مقاعد في الجيل الأول من ميراي.

يتميز 2021 Mirai بتقنية مستخدم وأمان أكثر تقدمًا، بما في ذلك Toyota Safety Sense 2.5+، يتضمن هذا الجيل الأحدث من مجموعة تكنولوجيا مساعدة السائق من تويوتا مثبت السرعة الديناميكي بالرادار بالسرعة الكاملة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ومساعدة المسار.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر نظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية بشكل قياسي في 2021 ميراي.

وسيجري تقديم 2021 ميراي بخمسة ألوان خارجية: الأسود، والأبيض، والأحمر، والأزرق المائي، والهيفي ميتال.

تقدم ميراي 2021 توقيعًا جديدًا للإضاءة لسيارة تويوتا سيدان، بمصابيح أمامية طويلة وضيقة تندفع للخلف إلى الرفارف. جرى تجهيز كلا الدرجتين بمصابيح أمامية LED ثنائية الشعاع ذات تسوية تلقائية، ومؤشرات إشارة الانعطاف الأمامية والخلفية متعددة LED.

تنطلق فئة Mirai XLE على عجلات قياس 19 بوصة بخمسة، وتقدم النسخة Limited أيضًا عجلات اختيارية من سبائك Super Chrome مقاس 20 بوصة.

يبدأ المفهوم بغرفة داخلية أكثر من الجيل الأول من ميراي، بتصميم ذكي يزيد من الشعور بالرحابة. تظهر لوحة العدادات كشكل نحتي واحد ، حيث تدمج بسلاسة جميع عناصر التحكم والشاشات والتهوية. يبلغ عرض لوحة العدادات حوالي 3 بوصات مقارنة بالجيل الأول من ميراي ، كما أنها مائلة بشكل أكثر حدة (28.4 درجة مقابل 32.7 درجة) ، مما يعزز الشعور بالرحابة.

تتميز فئة Mirai XLE بتنجيد SoftTex ومقاعد أمامية مدفأة وقابلة للتعديل كهربائياً، وتتقدم السيارة مقاعد أمامية وخلفية مزودة بتهوية ومزودة بثقوب SoftTex ، بما في ذلك مقعد الراكب الأمامي الذي يمكن ضبطه على 8 اتجاهات.