تويوتا تفوز بجائزة "Autotrader" بسبب طرازي سيارتها الهجينة والكهربائية

حازت طرازا "Toyota Hybrids" وخلية الوقود "Toyota Mirai" على جوائز "Autotrader's Best New Automotive Technology" لعام 2021.

تمّ الإعلان هذا الأسبوع عن قائمة "Autotrader"، والتي جرى تصميمها لمساعدة مشتري السيارات على استكشاف التكنولوجيا المتقدمة في المركبات ، والتي أبرزت التأثير الرئيسي والقيادة القوية تويوتا الهجينة والسيارات المكهربة لها دور في صناعة السيارات.

وجرى تكريم سيارة "تويوتا سيينا 2021" الهجينة والجديدة كليًا و2021 فينزا التي تمّ إطلاقها مؤخرًا، إضافة إلى الإصدار الهجين الإضافي من تويوتا "RAV4"،"RAV4 Prime"، كما ظهرت خلية الوقود 2021 التي تم إطلاقها مؤخرًا من طراز ميراي.

بشكل عام، تقدم تويوتا 11 سيارة هجينة عبر تشكيلتها بالكامل، كما باعت أكثر من 16 مليون سيارة كهربائية هجينة على مستوى العالم وأكثر من 3.7 مليون سيارة في الولايات المتحدة، وبحلول عام 2025.

وكانت شركة تويوتا أعلنت عن وصول "تويوتا ميراي" أول سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية "FCEV" لمعارض البيع .

وستفعل سيارة "ميراي" الجديدة من الجيل الثاني 2021، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2019 في معرض لوس أنجلوس للسيارات تغييرًا جذريًا في التصميم، وستقدم "Mirai" فئات متعددة لأول مرة - XLE و Limited، وتستند إلى منصة الدفع الخلفي الممتازة من "تويوتا"، وهي مستوحاة من سيارات الكوبيه مع تحسين غرفة الركاب والراحة.

وتعتبر شركة تويوتا من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وتنتج الشركة العديد من الطرازات المختلفة، منها السيارات السيدان وسيارات الهات باك وسايارت الـSUV، والسيارات القوية، بالإضافة إلى أنها تنتج سيارات رياضية عديدة أبرزها طراز GR Supra التي تعتبر من سلسة السيارات الرياضية القوية لدى الشركة.