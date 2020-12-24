12320 حالة اشتباه بكورونا في دمياط منذ بدء الجائحة

قال مصدر بصحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بدء الجائحة بلغ 1825 إصابة، بينها 144 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 1616 حالة، وبلغت إصابات الفريق الطبي 267 حالة إيجابية بينها 3 وفيات لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، دون الارتباط بمسحة من عدمه.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس بين أبناء المحافظة، بلغ 12320 حالة، فيما بلغ عدد المخالطين 8027 حالة، وبلغ عدد الخاضعين للعزل المنزلي 928 متابعا: "ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".

وأكد المصدر، أن فيروس كورونا لا يتأثر به بشدة إلا من كان مصابا بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا تماما ويبلغ متوسط أعمار المتوفين، 60 عاما .

هذا و أعلنت وزارة الصحة المصرية تخصيص 15 مستشفى في محافظة دمياط للفحص و العزل لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا (الصدر، الحميات، والعام، وكفر سعد المركزي ،التخصصي ، جراحات اليوم الواحد بمدينة رأس البر ، الهلال ،فارسكور المركزي ، ميت أبو غالب المركزي ،عزبة البرج المركزي،السرو ،الزرقا المركزي ، كفر البطيخ المركزي و الروضة المركزي و مستشفى رأس البر المركزي ) .

وفي سياق متصل هذا و قد قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بزيارة مستشفى الصدر بدمياط وذلك لمتابعة انضباط الفريق الطبى بالمستشفى ومدى توافر المستلزمات الطبيه والأكسجين للمرضى .

و قد أكد اثناء الزيارة على تطبيق البروتوكول العلاجي لمواجهة كوفيد ١٩ وكذلك العناية بالمرضى وحسن معاملتهم . وقد تواجد بالمستشفى اثناء الزيارة الدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتور محمد فايد مدير المستشفى.