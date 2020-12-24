مصدر بالصحة: كورونا يرفع نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي لـ43%

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، وصلت لنحو 43% بسبب فيروس كورونا، موضحا أنّ نسب الإشغال في مستشفيات العزل ارتفعت أيضا، ويجب اتخاذ الاحتياطات كافة لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، والتي تبيّن فيها أنّ الفيروس أسرع في الانتشار.

مصدر بالصحة: زيادة أعداد مصابي الفيروس متوقعة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ زيادة أعداد مصابي الفيروس، أمر طبيعي توقعته اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس قبل دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أنّ الزيادة ليست على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم.

تغيرات الفيروس طبيعية ولن تؤثر على فعالية اللقاحات

وعن السلالات الجديدة لفيروس كورونا، قال المصدر إنّ التغيرات التي طرأت على الفيروس طبيعية، وأي فيروس جديد تحدث له مجموعة تغيرات، لن تؤثر على فعالية اللقاحات التي خضعت للتجارب السريرية، وجرى تطعيم بعض الدول بها.

وأوضحت المصدر أنّ وزارة الصحة والسكان استعدت للموجة الثانية من الفيروس، ورفعت درجة الاستعداد للقصوى، وجرى تخصيص 19 مستشفى عزل في الموجة الأولى، وعملت الوزارة على زيادة النسبة من فترة لأخرى، فزادت حتى وصلت لـ101 مستشفى، ثم 111 ثم 150 مستشفى، حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، لإدارة أزمة فيروس كورونا.

الصحة: مستعدون للموجة الثانية ورفعنا عدد مستشفيات العزل

يذكر أنّ وزارة الصحة والسكان أكدت أمس أنّ المستشفيات التي جرى تزوديها استعدادا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، تضم 35 ألف سرير، 4500 سرير رعاية، 2500 جهاز تنفس صناعي.

وأمدّت وزارة الصحة والسكان، المستشفيات بـ200 جهاز تنفس صناعي لاستخدامها في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19)، موضحة أنّه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة، لتغطية الأحياء كافة، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس.