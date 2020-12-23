أستاذ مناعة: تصريحات وزيرة الصحة وضعت المواطن أمام مسؤولياته

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن تصريحات وزيرة الصحة اليوم جيدة، خاصة أنها تضع المواطن أمام مسؤولياته، والمسؤولين أمام مسؤولياتهم حينما يحدث أي خطأ، مشيرا إلى أن الوزارة تسير بشكل مميز فيما يتعلق بأزمة كورونا، وأحد الأشياء الهامة في الفترة المقبلة حرص المواطن أن يكون أكثر حذرا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا، وزيادة الإصابات بشكل واضح.

وأضاف «مصباح»، من خلال لقاء عبر «الفيديو كونفرانس» في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن أزمة كورونا بها إنهاك للأطباء وللمنظومة الطبية بشكل عام؛ لأن هناك أمراض كثيرة غير كورونا، والمنظومة الصحية كلها لن تعمل على كورونا فقط بسبب الإهمال والتجمعات والأعياد التي يرفض المصريون الالتزام بالإجراءات فيها، مشددا على أن هذه الأمور في منتهى السوء، وتساعد في زياة إصابات كورونا في مصر.

وتابع أستاذ المناعة: «يجب على المواطنين الابتعاد عن التجمعات مع الأقارب والاحتفالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، للابتعاد عن التصعيدات خلال الفترة المقبلة، وما يتعلق بإجراءات الغلق خلال الفترة المقبلة، كما حدث في الموجة الأولى من فيروس كورونا».

وأردف الدكتور عبدالهادي مصباح: «المشكلة إن الناس كلها بقت تفتي وتنزل إشاعات، ناس بتطلع إشاعات عن اللقاح الصيني، وأن اللقاح الصيني مضروب، وأن كل الكلام عليه خطأ، وكل ما يُقال عن اللقاح الصيني عار تماما من الصحة، حيث جُرب اللقاح على أكثر من مليون شخص، وأرسل إلى أكثر من دولة، ومصر دخلت من تجربة اللقاح من خلال 3 آلاف متطوع جربوا اللقاح، أنا نفسي الناس تبطل فتي وترويج للشائعات، وبلاش السوشيال ميديا تكون وسيلة لاستيقاء المعلومات».