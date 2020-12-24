هجوم حاد على رانيا يوسف بعد حديثها مع مذيع عراقي عن جمالها ومؤخرتها

عادت الفنانة رانيا يوسف لإثارة الجدل مُجددًا، خلال الساعات الماضية، عندما دافعت عن إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الثانية والأربعين، يوم 10 ديسمبر الماضي.

وأطلقت رانيا يوسف، تصريحات تليفزيونية جريئة أثارت حفيظة الجمهور، وذلك بعد حديثها عن أنوثتها ومفاتنها بشكل جرئ.

ونشرت رانيا يوسف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، برومو قصير، لا يتجاوز العشرين ثانية، من حوارها التليفزيوني المُرتقب، التي أجرته مؤخرًا مع المُذيع العراقي نزار الفارس، ومن المُقرر عرضه عبر قناة الرشيد الفضائية، يوم 31 ديسمبر، ضمن احتفالية رأس السنة الميلادية.

وظهرت رانيا يوسف، في البرومو، وهي تتحدث عن مفاتنها، بعدما اتهمها المُذيع بتعمدها إثارة الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ ارتدت فستانا أبيض كان يُبرز جسدها بشكلٍ مثير، لتُدافع عن نفسها، مدعية أن كل الفنانات يرتدين فساتين مثيرة وتُبرز مفاتنهن، مضيفة: «ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيء ما».

وشن الجمهور هجومًا حادًا على رانيا يوسف، واصفين تصريحاتها بالاستفزازية وتتناسب مع المنابر الإعلامية، فقال أحدهم: «عندما تدخل التفاهة والسخافة إلى الإعلام تكون هذه النتيجة.. لا أعرف الإعلام إلى أين وصل وهذا المقدم لا يمثلنا كإعلاميين.. فالإعلام رسالة والعتب على القناة والمخرج الذي سمحا له بهذا السؤال أيضا المفروض من الضيف أن يكون رده مختلف ويخبره أن يركز على أمور أهم فماذا استفدنا من تلك المعلومة مثلا.. سؤال تافه كصاحبه».

فيما أعربت إحدى المتابعات، عن استيائها الشديد من الإطار الذي يدور حوله الحوار، قائلة: «ما الانحطاط.. أنتو قاعدين في أوضة النوم!!..عيب كده»، كما قال آخر: «السفالة والانحطاط في أعلى قمة وراح نشوف أخرب وأخرب بعد في الأيام القادمة».

ووصفت أخرى، الحوار بقولها: «انحطاط وسفالة وقلة تربية ولو في راجل في عيلتها تخاف منه مش هتلبس اللبس ده ولا هتقول كده.. وحتى اللي بيأيدوها أكيد شبهها.. حسبي الله ونعم الوكيل»، فيما قال آخر: «يا ألف خسارة على الأخلاق والقيم والمبادئ والمصطلحات الجميلة اللي كنا بنسمع عنها ضاعت في هذا الزمن».

ويُعرض لـ رانيا يوسف، حاليًا الجزء الثاني من مسلسل «الآنسة فرح» مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج.

وفي الجزء الثاني، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وكانت رانيا يوسف، قد قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن الجزء الثاني يحمل مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، فضلًا عن تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة.