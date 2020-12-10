رانيا يوسف: "ظروف قهرية وراء غيابي عن مهرجان القاهرة"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها ترى عام 2020 تجربة الجميع يمر بها لأول مرة وجديدة على الجميع وتعلمت أشياء جديدة والأشخاص راجعوا نفسهم وتغيرت أولوياتهم.

وأضافت "يوسف" خلال استضافتها في لقاء على فضائية “dmc” أن عام 2020 كانت فيه جوانب مضيئة لها وعقبت "قضيت وقتي مع أولادي كتير وركزت في بيتي أكتر وهيتعرضلى الجزء الثاني والثالث من مسلسل "فرح" وشغال على مسلسل اللعبة الجزء الثاني الكوميدي عشان هيتعرض في رمضان المقبل".

وتابعت :" على المستوى الفني اتعرضلي مملكة إبليس الموسم الأول والثاني والآنسة فرح الموسم الأول، فيلم صندوق الدنيا اتظلم نزل قبل الكورونا بأسبوع".

وعلقت على عدم حضورها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي :" كنت خارج مصر فرجعت امبارح بس من السفر وكنت من 10 أيام قبل المهرجان مسافرة لظروف قهرية وأول لما رجعت جيت وحشتني".

وتتختم اليوم الخميس الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي والذي كرم في دورته الحالية الفنان الراحل محمود ياسين الذي توفى منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بأمراض الشيخوخة.

وتأسس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي بعد 3 سنوات من انتهاء حرب أكتوبر المجيدة وكانت يترأسه الناقد الفني كمال الملاخ لمدة 7 سنوات ثم سعد الدين وهبه ثم الفنان حسين فهمي ثم شريف الشوباشي ثم الفنان عزت أبو عوف ثم الفنان عمر الشريف.