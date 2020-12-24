صاحب مبادرة «حول العالم بحقيبة الظهر»: ساعات بروح إيطاليا بـ300 جنيه

قال عادل أحمد، صاحب مبادرة «حول العالم بحقيبة الظهر»، إن أسبانيا أحب البلاد إلى قلبه؛ إذ يشعر فيها بالراحة، لافتا إلى أنه يحب السفر بأمتعة قليلة، ما يجعله يصطحب حقيقة واحدة لكي يستطيع تنظيمها، مؤكدا: «أ,ٌأت بروح إيطاليا بـ300 جنيه».

وأكد «أحمد» خلال تصريحات عبر تصريحات "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلاميتان هدير أبو زيد وليندا عبداللطيف، أن الأمر بسيط للغاية ويصلح للبنات، وأن إسبانيا والبرتغال تشبهان مصر كثيرا في بعض الصفات، مثل «خفة الدم، والصوت العالي، والتعامل بود»، لهذا لم يشعر بغربة هناك، مشيرا إلى أنه يحب السفر منذ أن كان صغيرا؛ إذ أنه كان يتمنى مشاهدة المطار عن قرب، لأنه كان من مدينة السنبلاوين التابعة للمنصورة.

وأضاف صاحب المباردة، أنه كان يذهب إلى القاهرة خصيصا لمشاهدة المطار، لكن أول مشكلة قابلته هي أسعار السفر، والتعامل مع شركات السياحة، فقد كان يبدو الأمر كمعضلة، لكنه أصبح أسهل مع مرور الوقت، وعرف الكثير من الأمور مثل الحجز والسفر بالمجان، وذلك في رحلته التي امتدت إلى أكثر من 90 دولة، وهو ما يحاول أن ينقله إلى الآخرين.

وتابع عادل أحمد: «السفر مكلف، لكن يمكننا خفض التكاليف، فيجب أن نختار اليوم والساعة اللذين نحجز فيهما الطائرة، فالسفر في أيام العطلات لن يتضمن تخفيضات، وساعات بروح إيطاليا بـ300 أو 500 جنيه كسعر تذكرة السفر، والإقامة ممكن تبقى بـ100 أو 1000 جنيه، وكل ده مش عروض لكنها فنادق وشركات طيران ومواقع حقيقية، فمثلا مش شرط أنزل في مطار الدولة اللي رايح لها، ممكن أنزل بلد قريبة منها».