كورونا يحاصر احتفالات «الميلاد».. بريطانيا تلغيها واسكتلندا تحظر السفر

بسبب تفشى فيروس كورونا عالميًا، ومع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد، لجأت العديد من الدول لفرض الحظر خلال الاحتفالات لمواجهة الارتفاع المتزايد للإصابات بـ«كوفيد 19».

وأعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إلغاء الاحتفالات في أعياد الميلاد في المناطق التي تشهد انتشارًا لفيروس كورونا، موضحًا أنه سيتم فرض قيود من المرحلة الرابعة في لندن وعدد من المناطق بشرق إنجلترا.

كما قررت السلطات في اسكتلندا فرض حظر سفر صارمًا بين اسكتلندا وبريطانيا خلال فترة أعياد الميلاد.

وقالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجن، إنه سيتم السماح للتجمعات الصغيرة في الأماكن المفتوحة خلال يوم الميلاد فقط، منوهة إلى أنه سيتم فرض المستوى الرابع من قيود الإغلاق على كافة أنحاء اسكتلندا بدءًا من 26 ديسمبر.

فى سياق متصل، وبسبب قيود كورونا، أصيب نحو 70 شخصًا بجروح متفاوتة خلال اشتباكات بين رجال أعمال محتجين على الحجر الصحي والشرطة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وسجّلت أوكرانيا، اليوم، 11 ألف و742 حالة إصابة جديدة بكورونا، بالإضافة إلى 213 حالة وفاة.

وقال سيرجي دوروتيتش، رئيس منظمة اتحاد الدفاع عن قطاع الأعمال، اليوم، إن الاشتباكات وقعت أثناء محاولة متظاهرين إقامة خيمة كبيرة قبالة مقر رئاسة الدولة على ساحة الاستقلال في كييف، لافتا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوا رجال الأمن بقنابل دخانية.