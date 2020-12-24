مستشار وزيرة الصحة: بقينا نشوف أسر كاملة مصابة بكورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن مصر أصبحت في قلب الموجة الثانية وهو ما يدعو إلى الحذر، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية تقلل فرص الإصابة بالفيروس المستجد، وهو ما يدفع كل فرد إلى التعامل بمسؤولية مع الوضع وبخاصة إذا كان من بين أفراد أسرهم مصابين بأمراض مزمنة أو إذا كانوا من الأشخاص المعرضين للخطر إذا أصيبوا بالمرض بصفة عامة، ولفتت إلى أن ما يتراوح بين 80% و85% من إصابات كورونا لا تظهر عليها الأعراض أو خفيفة جدًا.

فترة حضانة الفيروس من 3 أيام إلى 15 يوما

وأضافت «عاصم» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، أن فترة حضانة الفيروس تمتد من 3 أيام إلى 15 يومًا، وهي عبارة عن بداية استقبال الجسم للعدوى، أما فترة العزل فيجب أن تستمر لـ10 أيام أو بعد 3 أيام من اختفاء الأعراض.

دراسات بيئية لرصد عوامل الإصابة بكورونا

وتابعت: «بقينا نشوف أسر بالكامل مصابة بفيروس كورونا، وده معناه إن الالتزام داخل البيوت فيه مشكلة، ويجب الاهتمام بالتهوية»، لافتة إلى أن الوزارة تجري دراسات بيئية حول 18 دولة على مستوى العالم، إذ جرى رصد درجة حرارتها ودرجة الرطوبة والتوزيع الديموغرافي وأصحاب الأمراض المزمنة ومعلومات أخرى لمتابعة مدى تأثيرها على معدلات الانتشار.

وأردفت: «من خلال هذه الدراسات لم نجد أن لدرجة الحرارة عامل كبير على مستوى الإصابة، سوى أنها تؤثر على تصرفات المواطنين وتجعلهم يغلقون النوافذ، وهناك فارق على المستوى المعملي».