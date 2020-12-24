كفر الشيخ تسجل 9 وفيات بفيروس كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ 9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، داخل 4 مستشفيات بالمحافظة، اليوم، وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية إن وفيات كورونا كانت بمستشفيات بلطيم للعزل الطبي، سيدي غازي المركزي، مطوبس المركزي، دسوق العام المركزي.

وأكد المصدر أن حالتي الوفاة بمستشفى بلطيم للعزل الطبي أحدهما مدرس لغة عربية عمره 53 عامًا، والحالة الثانية لسيدة، فيا سجل مستشفى مطوبس المركزي حالة وفاة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وسجل مستشفى سيدي غازي المركزي حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 57 عامًا، وحالة داخل مستشفى دسوق العام، لرجل يبلغ من العمر 63 عامًا.

واستكمل المصدر، أنه تم تسليم الجثث إلى ذويهم، بعد تغسيلهم داخل مشرحة كل مستشفى، طبقًا للاشتراطات الصحية المتبعة لافتًا إلى وفاة حالة أخرى بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

يذكر أن الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية هندسة كفر الشيخ، توفي أمس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى جامعة كفر الشيخ، ونعى رئيس الجامعة الأستاذ الراحل مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.