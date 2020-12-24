أول رد على قطع المياه بالقاهرة الجديدة لـ40 ساعة: راجعة خلال ساعتين

بعد انقطاع للمياه في عدة مناطق بالتجمع الخامس لفترات طويلة وصلت 40 ساعة، كشف مصدر بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الجهاز انتهى من إصلاح كسر الماسورة الرئيسي الذي تسبب في انقطاعات للمياه في عدة مناطق أبرزها التجمع الخامس وأحياء أخرى بالقاهرة الجديدة، وبدأت المياه في العودة التدريجية.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن كسر في الخط الناقل لمياه الشرب بالقاهرة الجديدة هو سبب التأخير في عودة المياه، حيث كان الانقطاع في البداية بسبب عمليات الصيانة الدورية وكان سيبدأ من مساء الثلاثاء ونوهنا أنه سيستمر لصباح الأربعاء، لكن بسبب الكسر استمر الإصلاح حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وعادت المياه بالفعل لبعض المناطق، وستعود تدريجيا لباقي المناطق المتضررة مثل المستثمرين الجنوبية والشمالية والنرجس خلال ساعتين أو ثلاثة بالأكثر.

ويوفر جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيارات مياه تابعة عند الطلب لتوفير الاحتياجات العاجلة من المياه، حيث تتوافر في أقرب نقطة بعد اتصال الراغب بالرقم 15100 في حالة احتياج السيارة.

إعلان سابق بقطع المياه للصيانة تطور لـ«كسر»

وكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة قد أعلن، عن قطع دوري للمياه يبدأ من مساء الثلاثاء وينتهي صباح الأربعاء بغرض الصيانة الدورية التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال صيانة برافع 2 عكرة.

وفي وقت سابق، تحدث وليد عابدين المتحدث الإعلامي لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري، أن الانقطاعات تنقسم لشقين أولهما متعلق بانكسار مفاجئ لماسورة أو لخط تغذيةـ يتوجب فيه إيقاف الضخ للإصلاح، أو يكون انقطاع للتطهير والصيانة.