غدا.. قطع المياه عن غرب المنصورة وتوقف مرفق "جاليا" لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تخفيض ضغوط مياه الشرب عن منطقة غرب المنصورة لمدة 3 ساعات صباح غدًا الأثنين الموافق 14/12/2020، ابتداءً من الساعة الواحدة صباحًا، حتى 4 صباحًا؛ للانتهاء من أعمال صيانة محبس الوحدة رقم 6 بمحطة رفع صرف صحي الجامعة، ما يستدعي توقف محطات رفع صرف صحي جزيرة الورد، ومحمد فتحي، والجلاء، والجامعة.

كما أعلنت شركة مياه الدقهلية، في بيان لها، توقف مرفق مياه جاليا (بلقاس) غدًا الأثنين من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 4 عصرًا؛ لإصلاح خط المياه العكرة قطر 110 مم صلب بداخل المأخذ، مما سيؤثر على ضغوط المياه بكلًا من قلابشو، والحفير، ومنطقة الجبل، والروضة، والمستعمرة الغربية، وجزء من شرق المعصرة.

وأهابت الشركة في بيان لها، بالمواطنين، وكل الهيئات الخدمية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق متصل تابع المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وعدد من قيادات الشركة؛ أعمال إصلاح خط الطرد الرئيسي بمرفق مياه طلخا؛ حيث حدث انفجار مفاجئ بالخط اليوم، ما أدى لتوقف المرفق بالكامل، وتمت أعمال الإصلاح في أقل وقت ممكن بالاستعانة بأفراد ومعدات الشركة، وفور انتهاء الأعمال، تم فتح المياه مرة أخرى. وتتقدم الشركة بالاعتذار لعملائها عن هذا العطل المفاجئ.