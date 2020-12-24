إغلاق شامل في إسرائيل لمدة أسبوعين بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الصحة الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، إغلاق شامل ثالث، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، بهدف كبح الارتفاع في حالات الإصابة بـ«كوفيد-19».

ويبدأ الإغلاق الجديد يوم الأحد الساعة 5 مساءً، ويستمر لمدة أسبوعين على الأقل، وسيتم تمديد القيود لمدة أسبوعين آخرين إذا لم تنخفض معدلات الإصابة بشكل كبير، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأُعلن عن الإغلاق في إسرائيل في بيان مشترك لنتنياهو ووزارة الصحة الإسرائيلية، جاء فيه أن الحكومة وافقت على القيود «من حيث المبدأ»، لكن القائمة الكاملة للوائح ما زالت تنتظر الموافقة النهائية من وزراء الحكومة.

وسيتمكن الآباء المنفصلون الذين لديهم حضانة مشتركة لأطفالهم من نقل الأطفال دون قيود، وسينهي الإغلاق الجديد ما يسمى ببرنامج «الجزر الخضراء»، والذي سمح للمسافرين الدخول بحرية إلى المناطق السياحية في إيلات والبحر الميت.

وسيتم تمديد الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، إذا ظل عدد الإصابات اليومية فوق ألف حالة وظل عدد التكاثر الأساسي للفيروس التاجي أعلى من واحد. وعدد التكاثر الأساسي هو متوسط عدد الأشخاص الذين تنتقل إليهم العدوى من كل حامل للفيروس.

وجاء بيان بنيامين نتنياهو ووزارة الصحة بعد ساعات من المداولات عبر الهاتف مع مسؤولين حكوميين آخرين، واتفق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس على شروط القيود، إلى جانب وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتين، ووزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات، ووزير العلوم والتكنولوجيا يزهار شاي، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

كما جاء إعلان الإغلاق في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل إلى أكثر من 3 آلاف حالة يوميًا خلال الأيام القليلة الماضية، ومع تزايد المخاوف من ظهور سلالة جديد للفيروس أكثر قابلية للانتشار.

وقال منسق كورونا في إسرائيل، نحمان آش إن الوضع يستدعي إغلاقًا فوريًا، متحدثًا أمس الأربعاء لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، مشيرًا إلى الارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس، وقال آش، «هناك قفزة مثيرة للقلق في معدلات الإصابة بالفيروس، وهذا الوضع مقلق».

وحذر آش من أن إسرائيل قد تشهد 3 آلاف حالة وفاة أخرى بسبب الفيروس، ما يرفع عدد الوفيات إلى أكثر من 6 آلاف، إذا لم يتم فرض الإغلاق بسرعة.

وقال: «يجب أن يكون مفهوما أنه لا يوجد خيار سوى الدخول في إغلاق. لو تم اتخاذ إجراءات وفقا لتوصياتنا قبل أسبوعين، فربما كان بالإمكان تجنب ذلك، كما توقعنا، ارتفعت معدلات الاصابة بالفيروس بشكل كبير، بما في ذلك حالات الإصابة الخطيرة».

ودخل قرار جديد حيز التنفيذ أمس الأربعاء يلزم الإسرائيليين القادمين من الخارج بدخول حجر صحي في فنادق مخصصة، وفي السابق، كان بإمكان الإسرائيليون الملزمين بدخول الحجر الصحي بعد عودتهم من دول ذات معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا بعزل أنفسهم في منازلهم.