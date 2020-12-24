أثار الجدل مؤخرا.. وفاة أستاذ معهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

توفي الدكتور محمد مهدلي، أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، اليوم، إثر تدهور حالته الصحية.

وقال الدكتور السيد رشاد، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، إن «مهدلي» توفي بسبب تدهور حالته الصحية، والمرور بأزمة صحية صعبة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحال الدكتور محمد مهدلي، عضو هيئة التدريس بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، إلي النائب العام؛ على خلفية تداول فيديوهات تتضمن إهانته القرآن.