غلق مركز حضانات خاص دون ترخيص في الشرقية

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بأبو حماد، حملة، اليوم، للمرور علي العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمركز ومدينة أبو حماد.

وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ قرار غلق لمركز حضانات يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، بقرية الأسدية مركز أبو حماد، ويضم جهاز سرفو، وعدد 5 حضانات، وكبسولة، وجهاز تنفس صناعي، وجهازي cpap، وجهازي syrige pump، وتبين وجود أطفال مبسترين بالحضانات، بينهم 3 حالات إصابة بالصفراء، وتم التنسيق مع غرفة الطوارئ بالمديرية، وتحويل الحالات إلي مستشفيات الصحة بالمحافظة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وبعد الإتصال بأهالي هذه الحالات وتم الإتصال بأهالي الحالات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير المحضر رقم ٢٦٠٠١ جنحة لسنه ٢٠٢٠، بمركز الشرطة بأبو حماد.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة علي إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.