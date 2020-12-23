وكيل صحة الشرقية يتفقد المراكز الطبية لاختيار مواقع تطعيم لقاح كورونا

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عدداً من المراكز الصحية على مستوى المحافظة، اليوم الأربعاء، لاختيار المواقع التي من المقرر أن تجري بها عمليات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، وشملت الجولة المراكز الطبية بمركزي الزقازيق وبلبيس، لاختيار الأماكن المناسبة لتطعيم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بالمحافظة.

وتفقد وكيل الوزارة وحدة طب الأسرة بالشوبك، بمجمع الخدمات بمركز الزقازيق، ومكتب صحة ثاني الزقازيق، والمركز الطبي ببلبيس، لاختيار أفضل الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة بها، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بها، والتأكد من توافر أماكن لاستراحة المواطنين، وأماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ اللقاح للجرعات الأولى والثانية، وأماكن لحفظ الطعوم وغيرها، لتغطية المواطنين بمختلف مناطق المحافظة، وذلك استكمالاً للجولة التي قام بها وكيل الوزارة أمس الثلاثاء، وشملت عدداً من المراكز الطبية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذا يأتي بعد استلام وزارة الصحة الدفعة الأولى للقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بمطار القاهرة، لتصبح مصر أول دولة أفريقية يتم توفير لقاح الفيروس بها.

وأشار إلى أن لقاح فيروس كورونا الصيني تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر منذ عدة أشهر، حيث يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، والذي أثبت نجاحه وفعاليته، وحصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مسعود أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم إتاحة اللقاح للفئات الأولي بالمجان، وتوفير شحنات أخرى تباعاً خلال الفترة القادمة، وستكون الأولوية في توزيع اللقاح وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمواطنين الأكثر عرضه للإصابة من مرضى الفشل الكلوي والأورام وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أنه سيتم التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" للحصول علي المزيد من اللقاحات، كما ذكرت وزارة الصحة بأنه سيتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة، وإتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.