إصابة أمين مستقبل وطن بالغربية بفيروس كورونا

أصيب المحاسب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية وأمين مستقبل وطن، بفيروس كورونا، ويخضع للعزل المنزلي، مؤكدا أنه بصحة جيدة ويتلقى العلاج داخل المنزل.

ونعت نقابة صيادلة الغربية، الدكتور جميل فضل الله، صيدلي، اليوم، الذي وافته المنية صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم تغسيل الجثمان ودفنه طبقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في تلك الحالات.

كان الراحل، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزله داخل مستشفى العزل وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي الى أن وافته المنية اليوم.