عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ أسيوط يستعرض جهود التصدي لفيروس كورونا

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط في اجتماع المحافظين، اليوم،عبر تقنية الفيديو كونفرانس،في حضور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، لاستعراض الوضع الوبائي ومستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر بعد مرور عام على الجائحة والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى مناقشة آلية توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية بالمحافظات.

واستعرضت "وزير الصحة" الوضع الصحي العام في مصر والجهود والاجراءات التي تبذلها الدولة لمواجهة الجائحة مؤكدة ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، وناشدت المواطنين الكشف ضمن المبادرات الرئاسية التي تقدم الخدمات الطبية من الفحص وتقديم العلاج بالمجان من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات مطمئنة المواطنين بوجود مسارات مختلفة وآمنة في تلك المستشفيات لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين بخلاف المسارات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا.

وشددت على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد موضحة أن التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة لفترة طويلة وكذلك زيادة التجمعات من عوامل سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين.

كما تم استعراض موقف لقاحات فيروس كورونا المستجد التي حصلت على موافقة الطواريء من منظمة الصحة العالمية موضحة أن لقاح "سينوفارم" الصيني أجرى عليه ٩ تجارب بحثية واعتمد بدول (الإمارات، البحرين، الصين) مشيرة إلى أن الاختيار الأمثل للقاح الصيني "سينوفارم" الذي استقبلت مصر أولى دفعاته في 10 من ديسمبر الجاري من خلال لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة التعليم العالي وهيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن اللقاح يخضع لأربعة أنواع من التحاليل بعد استلامه وتتم بشكل دقيق من خلال معامل هيئة الدواء المصرية وتستغرق أكثر من أسبوعين، كما استعرضت "زايد" آلية توزيع اللقاح بمصر من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما ٢١ يوميًا بنفس المركز.

واشارت إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح منوهة إلى أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات بالإضافة إلى مرضى الأورام ومرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن ومرضى القلب والأوعية الدموية من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئاسة الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة ونفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأعلن محافظ أسيوط، جاهزية مستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات واستمرارهم فى استقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى جاهزية المستشفيات المركزية والعامة للتعامل مع الحالات من خلال تخصيص أسرة عزل وعناية مركزة بكل مستشفى للتعامل مع المصابين وحالات الاشتباه مؤكدًا فرض اجراءات صارمة وتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وفرض غرامات فورية على المخالفين.

ولفت إلى توجيه جميع رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات المعنية بالمحافظة بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمباني الوحدات المحلية والديوان العام للمحافظة وجميع المنشأت الحكومية والخاصة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل والمواقف مشددًا على فرض الغرامات على المخالفين و التنسيق مديرية الامن وكافة الجهات الرقابية.