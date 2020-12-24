جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإبتدائية 2021 محافظة الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، المرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الرابع وحتى الصف السادس الابتدائي، بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الإقليم، الجداول والمواعيد التي حددتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021.

ومن المقرر أنّ تبدأ امتحانات مرحلتي النقل التي تشمل الصفين الرابع والخامس الابتدائي، 2 يناير المُقبل وتنتهي يوم 21 يناير، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية يوم 4 يناير وتنتهي يوم 21 فبراير.

وقال الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنّه تم مراعاة الخريطة الزمنية المحددة من قبل الوزارة حينما تم وضع الامتحان، لافتًا إلى أنّه تم مراعاة الإجازات الرسمية لأعياد الأقباط وعيد الشرطة.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمادة اللغة العربية والخط والإملاء حيث يتم تخصيص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء يوم السبت 2 يناير، يليه امتحان الرياضيات يوم الثلاثاء 5 يناير، ثم الدراسات الاجتماعية الاثنين 11 يناير، ثم مادة العلوم يوم الخميس 14 يناير، وأخيرًا يأتي اللغة الأجنبية يوم الاثنين 18 يناير.

وتنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم الأحد 3 يناير المُقبل بمادة اللغة العربية والخط والأملاء، يليه امتحان الدراسات الاجتماعية يوم السبت 9 يناير، ثم امتحان الرياضيات يوم الثلاثاء 12 يناير، ثم امتحان مادة العلوم يوم 16 يناير، وأخيرًا امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأربعاء 20 يناير.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الشهادة الابتدائية تبدأ من الإثنين 4 يناير حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، يليه امتحان الرياضيات يوم الأحد 10 يناير، ثم العلوم في 13 يناير، ثم الدراسات الاجتماعية يوم 17 وأخيرًا اللغة الأجنبية يوم 21 يناير.