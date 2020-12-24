منها أطباء ومهندسين بالسعودية.. تفاصيل أبرز 9 وظائف متاحة اليوم

الحصول على فرصة عمل ووظيفة سواء بالقطاع العام أو الخاص، أمر قد يشغل بال الكثير، ويبحث عنه من أجل حياة أفضل، وتحقيق طموح الارتقاء المهني، وهو ما توفره عدد من المواقع التابعة للهيئات والوزارت الحكومية، كـ«فرصنا»، التابع لوزارة التضامن، و«مصر تعمل»، التابع لوزارة الشباب والرياضة، بطرح عدد من الوظائف.

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها، على مدار الساعة، تفاصيل أبرز الوظائف المتاحة اليوم في مصر.

مهندس ديكور

اسم الشركة: التكامل للموارد البشرية وإلحاقها بالخارج.

مقر العمل: الممكلة العربية السعودية.

السن: 26 - 30 سنة.

المؤهلات العلمية: فنون تطبيقية/ فنون جميلة/ هندسة معمارية.

عدد سنوات الخبرة: 5

ممرضين

اسم الشركة: كايرو سكان.

مقر العمل: مدينة نصر - مصر الجديدة - القاهرة.

سنوات الخبرة: سنتان على الأكثر.

السن: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

محاسب مالي

اسم الشركة: النصر ترادينج.

مقر العمل: النزهة - مصر الجديدة - القاهرة.

سنوات الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن: 25 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4500 - 6000 جنيه.

دكتور بيطري

اسم الشركة: نيو هوب العالمية.

مقر العمل: وادي النطرون - البحيرة.

سنوات الخبرة: من 2 إلى ‎5.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 3500 - 6000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 3000 - 7000 جنيه.

ميكانيكي سيارات

اسم الشركة: جريت أوتوموتيف للتجارة والصناعة.

مقر العمل: السلام - القطامية - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5 على الأقل.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مهندس كهرباء

اسم الشركة: الهندسية للأنظمة والمشروعات «سبيك».

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

سنوات الخبرة: من 3 إلى 5.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه.

سكرتير عام

اسم الشركة: REPALL plastic pallets .

مقر العمل: جدة - السعودية.

المؤهلات العلمية: بكالوريوس.

السن: 30 -40 سنة.

أطباء

اسم الشركة: سما جروب.

مقر العمل: أبها - السعودية .

التخصصات المطلوبة: استشاري «جلدية وليزر، وجراحة تجميل، وعناية مركزة، وتخدير، وعيون، وطؤاري، وأشعة، وكلى، وأمراض رئة، وجراحه عامة»، وأخصائي أول «عيون، ومخ وأعصاب»، وأخصائي «طب نفسي، وباطنة عام»، وطبيب مقيم باطنة.

المهارات الأساسية: الاستشاري يجب أن يكون لديه خبرة بعد الحصول على شهاده الدكتوراة، مدة 5 سنوات، والأخصائي خبرة عامين بعد الماجستير، والمقيم حاصل علي دبلومة أو ماجستير حديث.

مميزات الوظيفة: راتب ثابت - تذاكر طيران - سكن عائلي – تأمين طبي - انتقالات- إقامة.

مندوب مبيعات

اسم الشركة: التكامل للموارد البشرية والحاقها بالخارج.

سنوات الخبرة: من 3 - 5 .

المؤهلات العلمية: بكالوريوس.

السن: لا يزيد عن 30 سنة.