صناع الخير وبنك مصر يوقعان برتوكول لدعم مرضى الجلدية بـ3 ملايين جنيه

في إطار العمل الخيري الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير للتنمية، وقعت المؤسسة، مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بروتوكول تعاون لدعم وتطوير مبادرة «لمسة خير» لدعم المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة من غير القادرين، وذلك تحت إشراف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق.

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، في بيان، اليوم، إن التعاون وفقا للبروتوكول الموقع يشمل دعم مبادرة «لمسة خير» لدعم المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة «قشر السمك وانحلال الجلد الفقاعي» والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وتعد أول مبادرة مجتمعية للكشف علي الأمراض الجلدية المزمنة بالقري الأكثر احتياج بمختلف المحافظات بالمجان.

وأوضح، أن التعاون مع مؤسسة بنك مصر يشمل الكشف على حالات المصابين بالأمراض الجلدية المزمنة ودعمهم في الحصول على علاج شهري مجاني كذلك نشر التوعوية بطرق مقاومة الإصابة بالأمراض الجلدية وطرق الحماية؛ حيث تعمل المبادرة على 3 محاور هي التشخيص والعلاج المجاني والتوعية، وذلك بالتعاون مع كلية الطب جامعة القاهرة.

البنك سيساهم في علاج 100 غير قادرة بالمجان

ولفت إلى أن البنك سيساهم في علاج 100 من الحالات غير القادرة بالمجان لمدة خمس سنوات بمساهمة إجمالية قدرها 3 ملايين جنيه كجزء من مسؤوليتها المجتمعية ولدعم العمل التطوعي العام؛ لافتا إلى أن دور مؤسسة صناع الخير سيشمل تجهيز القوافل الطبية في المدن والقرى الأكثر احتياجا للكشف على الحالات واختيار الحالات المستحقة من خلال التقارير الطبية والأبحاث الاجتماعية.

وقع البروتوكول هناء محمود البوريني مدير مؤسسة بنك مصر كطرف أول وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير كطرف ثاني.

وكانت مبادرة «لمسة خير» أطلقتها مؤسسة صناع الخير تحت رعاية مجلس الوزراء وتستهدف الوصول إلى إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من مصابي الأمراض الجلدية المزمنة والخطيرة غير القادرين في كل أنحاء مصر بالمتابعة، والإشراف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان وأن ذلك يحتاج لتضافر الجميع لتحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل.