صناع الخير تكشف على عيون 320 أسوانيا ضمن «طاقة نور»

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، توقيع الكشف على عيون 320 مواطن بقرية كفور مركز كوم إمبو بأسوان، ضمن سلسلة قوافل مبادرة «طاقة نور» للكشف على أمراض العيون، خاصة أمراض الشبكية، ضمن جهود صناع الخير في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» في أسوان، وتحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أنّ القافلة وقعت الكشف على 320 مواطنا، وجرى توزيع أدوية لـ85 حالة، وأخذ مقاس 100 نظارة طبية، وتحويل 90 مواطنا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، إضافة إلى إجراء فحوصات الشبكية لـ35 حالة، موضحا أنّ القافلة قدّمت خدمات الكشف مجانا، من خلال فريق من أمهر أطباء العيون في مصر.

وأشار عبدالجليل إلى أنّ صناع الخير تشارك بفعالية في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ففضلا عن تقديم الخدمات العلاجية ذات الجودة وبالمجان في مجالات مكافحة العمى، تشارك المؤسسة في تنفيذ المبادرة من خلال إعادة أعمار عدد من القرى الأشد احتياجا بمختلف قرى محافظات الجمهورية.

يذكر أنّ قوافل مبادرة «طاقة نور»، تهدف للحد من أخطار أمراض الشبكية وأمراض العيون، وأنّ قوافل المبادرة تستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تماما، ويتم تنفيذ القوافل مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وكانت مؤسسة صناع الخير، وزّعت محتويات القافلة الإنسانية التي أطلقها صندوق تحيا مصر الجمعة الماضي، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد كبير من المسؤولين، حيث توزّع المؤسسة 200 طن مواد غذائية جافة في 20 ألف كرتونة و60 طن دواجن و23 ألف قطعة ملابس في 4 محافظات: الفيوم والبحيرة والغربية والشرقية.