الصحة: السيدات اللاتي أنجبن 3 أطفال أكثر عرضة للوفاة بكورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنّ مصر لديها 40 باحثا قادرون على إدارة الأبحاث الإكلينيكية الدولية، لافتة إلى أنّ هناك 7 تخصصات اشتركت في بروتوكول علاج المرضى بالبلازما.

وتابعت «عاصم» خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، أنّ هناك دراسات أجريت على مرضى «كوفيد 19»، وأثبتت الدراسات أنّ السيدات اللاتي أنجبن 3 أطفال فيما أقل، أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، أما السيدات اللاتي أنجبن 3 أطفال فيما أكثر معرضات بشكل أكبر للتأثر والوفاة بالفيروس.

وأكدت أنّ عدد الأبحاث في مصر لفيروس كورونا بلغت 69 بحثا بينهم 34 بحثا ملاحظيا، و35 بحثا تداخليا، موضحة أنّ مصر كانت من أكثر 10 دول في العالم في تقديم الأبحاث، وكان لمصر باع كبير على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تكشف وزيرة الصحة خلال المؤتمر، عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.

الصحة: استخدمنا الكورتيزون في بروتوكول كورونا رغم رفض العالم

فيما تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال المؤتمر، قائلا إنّ منظمات العالم الطبية كانت تحذّر من استخدام الكورتيزون، لكن مصر استخدمته في بروتوكول العلاج وأيضا تم استخدام عقار ريمديسيفير رغم تخويف البعض منه.