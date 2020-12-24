قطط ضالة وسوء معاملة.. أستاذ جامعي مصاب بكورونا يشتكي عزل دمنهور

انتقد الدكتور محمد أبو علي، أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور، المحتجز بمستشفى صدر دمنهور بمحافظة البحيرة لتلقي العلاج من فيروس كورونا المستجد، الإهمال وسوء الأوضاع داخل المستشفى.

وأوضح "أبو علي" في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن القطط الضالة تنتشر بطرقات وحجرات المستشفى، لافتا إلى سوء معاملة التمريض.

"بالله عليكم، يا من تتابعون صفحتي، تدخلوا، معاملة التمريض في غاية السوء مواء القطط في العنبر طوال الليل يستدعي الموت، والله طقم التمريض وخاصة من يمر صباحًا في الدور الثالث اليوم يستعجل الموت"، كانت هذه نصاستغاثة الدكتور محمد أبو علي، المحجوز بمستشفى صدر دمنهور إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعلاج بأحد أقسام المستشفى.

وتابع: "لم أجد غير قراء الصفحة بعد ما قيل لي أن أعلى قيادات البلد تتابع، خايف تكون القيادات بتتابع مراسيم أخرى، مش طالب توصية كبيرة، احترامي كمريض فقط ، كمريض بالله عليكم والله طلعت رخيص أوي على كل الناس، الحمد لله، الموت أفضل من وجودي بينكم".

وفي وقت سابق، قررت مديرية الصحة بالبحيرة، فرض العزل المنزلي على الحسيني أبو عيانة، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالبحيرة، عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وكان نائب مدينة كوم حمادة، أصيب بنزلة برد شديدة ذهب على أثرها للمستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، وجرى فرض العزل المنزلي عليه وخضوعه لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وأعرب عدد كبير من رواد ومستخدمي موقع «فيسبوك»، بمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عن حزنهم لمرض «أبو عيانة» متوجهين بالدعاء والشفاء العاجل له.