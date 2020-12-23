بعد زيادة إصابة كورونا.. وزير التعليم: لا يوجد ما يستدعي ترحيل الامتحانات

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة طمأنة لأولياء أمور الطلاب، قبل بداية ماراثون امتحانات التيرم الأول، فى ظل تزايد عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا، طبقا لتصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قائلا: «ماتخافوش واطمنوا على أولادكم.. والامتحانات فى مواعيدها المحددة، وجميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات»، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة، للاطلاع على مستجدات الأوضاع الخاصة بكورونا.

وزير التعليم: رفعنا الغياب آخر ثلاثة أسابيع من التيرم الأول من الدراسة لتجهيز اللجان وإعداد جداول الامتحانات

وقال شوقي، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد حتى الآن، يسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي أزمات داخل المدارس على مدار الأسابيع الماضية، موضحا أنه تم رفع الغياب آخر ثلاثة أسابيع من التيرم الأول، من الدراسة، لتجهيز اللجان وإعداد جداول الامتحانات.

شوقي: خطة محكمة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع المديريات التعليمية لحماية الطلاب من كورونا

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك خطة محكمة سيتم تنفيذها، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لحماية الطلاب من كورونا، تتمثل تعقيم جميع اللجان الامتحانية الفرعية بالمدارس وتعقيم المقاعد الخشبية وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الواحدة، كحد أقصى 20 طالبا، لتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب وتطهير دورات المياه وتوفير أدوات التعقيم والتطهير داخل كل اللجان، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات.

وزير التعليم: حماية الطلاب من أى مكروه من أهم أولويتنا خلال سير العملية الامتحانية

وأوضح شوقي أنه لا يوجد ما يستدعي ترحيل مواعيد امتحانات التيرم الأول للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، بسبب زيادة أعداد إصابات ووفيات كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية ملتزمة تماما بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن حماية الطلاب من أى مكروه من أهم أولويتنا خلال سير العملية الامتحانية.

شوقي: وضعنا سيناريوهات بديلة حال حدوث أى أزمات تؤثر على سير الامتحانات

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة إلتزام جميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الطبية قبل الدخول إلى اللجان الامتحانية وعدم نزعها أثناء الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، موضحا أن الوزارة وضعت سيناريوهات بديلة حال حدوث أى أزمات تؤثر على سير الامتحانات.