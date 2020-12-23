«بقينا أوروبا مع السيسي» يتصدر تويتر.. ومغردون: كل الدول بقت تحترمنا

تصدر هاشتاج «بقينا أوروبا مع السيسي»، الأكثر تداولًا عبر «توتير»، واستعرض رواد السوشيال ميديا، المشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من أعمال البناء والتطوير، التي شهدتها مصر في 6 سنوات مضت.

وقال حساب باسم سما: «هو حد خرب البلد غير قطيع من الخرفان الخونة والسيسي بيدفع فواتير الخراب منكم لله يا شوية خونة يا عبيد القرد المطبع الذليل»، فيما استعرض حساب آخر طريق السويس الجديد، مبديًا سعادته بما وصلت إليه حالة الطرق في مصر.

وألقى حساب باسم روان، الضوء على المشروعات الكبيرة التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة وتصميماتها، وكذلك «مريم»، التي وصفت مدينة العلمين الجديدة بأنها أوروبا، فيما قال حساب آخر: «ما إن أزاح الله إخوان الشياطين عن مصر بمرسيهم وبشاطرهم وببديعهم حتى أعلنت الأرض عن كنوزها وخيراتها، وش فقر أينما حلو حل معهم».

فيما أضافت منى محمد: والله مصر أصبحت أحلى من أوربا في إنجازات وعمل دؤوب من أيادٍ مصرية أصيلة، وقال حساب آخر: «مصر مع السيسي أمان بقى يحترمنا كل دول العالم.. مع السيسي هننافس أوروبا بإذن الله».

إنجازات 6 سنوات

وشهدت مصر العديد من الإنجازات والمشروعات العملاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فترة 6 سنوات فقط، لتحقق مصر معدلات نمو لم تشهدها من قبل، حيث أقدمت على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت بشكل كبير في تحمل الدولة تأثيرات الظروف الاقتصادية التي نتجت جراء فيروس كورونا «كوفيد - 19»، الذي ضرب العالم في نهاية العام الماضي، ولا زال العالم يعيش في حالة من التراجع الاقتصادي بسبب الفيروس.