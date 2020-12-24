غلق وتشميع 9 مراكز دروس خصوصية في 6 مدن بالبحيرة

قال ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن اللجان المشكلة لمتابعة الإجراءات الوقائية، قامت بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق مراكز "أبو المطامير - أبو حمص - ادكو - ايتاي البارود - كفرالدوار - التحرير - الدلنجات - الرحمانية - كوم حماده - دمنهور" وأسفر المرور عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس بمنطقة شارع الجيش بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية

وفي إدارة التحرير التعليمية، تم غلق وتشميع مركز دروس خصوصية بشقة بمنطقة مسجد التوحيد بمركز بدر، وفي إدارة الرحمانية التعليمية، تم المرور بقرية محلة داوود بالرحمانية وتبين وجود منزلين مغلقين ولكن يوجد بهما طالبات وتم التحري عن أسماء المعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وفي إدارة كوم حمادة، تم المرور على منطقة كرستالة لمقر دروس خصوصية، ولا يوجد طلاب والمقر مغلق وتم التحذير بعدم الفتح، والمرور على منطقة خلف مدرسة ناصر العسكرية وتم غلق تام مقر لمعلم لغة انجليزية والمقر مغلق ولا يوجد طلاب.

كما جرى غلق أربعة مقرات للدروس الخصوصية بقريتي سيدي غازي والوكيل، بكفر الدوار، بالتنسيق مع رئيس القرية وأعضاء الرقابة والمتابعة*، كما نفذت حملة إدارة النوبارية التعليمية جملة للمرور بالمدينة، ووجد مركز ولا يوجد طلبة به وتم أخذ إقرار على المعلمة.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد، وتنفيذاً لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رقم 354 لسنة 2020، بتشکيل لجنة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور على جميع المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.