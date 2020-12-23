حملات تفتيشية على بنك الطعام في مدارس سفاجا

أجرت مدينة سفاجا برئاسة هدى المغربي بمحافظة البحر الأحمر عدة حملات تفتيشية على بنك الطعام بالمدارس والأسواق والمحلات التجارية لمتابعة الإهتمام بمستوي النظافة وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وكلفت رئيس مدينة سفاجا، إدارة الإنتاج والتعاون بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بالمرور على بنك الطعام بمدرسة المنار الاعدادية، اليوم الأربعاء، للوقوف على مستوى تقديم الوجبات الساخنة لتلاميذ المدارس.

وأشارت "المغربي" إلى أن الدولة تنفق ملايين الجنيهات للقضاء على الأمية، وما حققته هذه المنظومة في القضاء على التسرب من التعليم واستكمال الطلاب لسنوات الدراسة، دون انقطاع، كما تساهم في بناء جسد صحى وسليم للأطفال .

وأضافت أنه تم التنبيه على مسئولي البنك بضرورة الإهتمام بمستوي النظافة وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مُشددة على الاستمرار بالمرور على الأسواق والمدارس ودور العبادة والكنائس، و المحلات والمطاعم والمقاهي ومواقف سيارات الأجرة، للتأكد من ارتداء الكمامات وتنفيذ القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعليق ملصقات على جدران ديوان الحي للتوعية بضرورة ارتداء الكمامات الواقية أثناء دخول المواطنين والعاملين للديوان، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

كما تابعت حملة تموينية بالتعاون مع مجلس مدينة سفاجا، استهدفت المحلات التجارية للتفتيش علي المحلات العامة والاسواق وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدد 3 محاضر عدم حمل شهاده صحية.

وشددت "المغربي" على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والتشديد على عدم التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم إلى النيابة.