إجراءات عاجلة لمنع التكدس أمام مستشفى سفاجا لاستقبال مصابي الحوادث

أصدرت رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، هدى المغربي، تعليمات عاجلة إلى إدارة المرور، اليوم الأربعاء، بسرعة رفع جميع السيارات المتوقفة أمام مستشفى سفاجا المركزي، لمنع الزحام والتكدس، وتيسير نقل مصابي حوادث الطرق من وإلى المستشفى، كما شددت على ضرورة تسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.

وتوجهت رئيس مدينة سفاجا إلى المستشفى المركزي، لزيارة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا - سفاجا، في وقت سابق اليوم، والذي أسفر عن مصرع أحد الركاب وإصابة 10 آخرين.

واطمأنت "المغربي" على استقرار حالة المصابين، كما تابعت تلقيهم العناية الطبية اللازمة، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح، كما أعربت عن خالص تعازيها لأسرة المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجهت رئيس المدينة جميع المسؤولين بالمستشفى بضرورة توفير كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين، وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة، لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطاراً بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق سفاجا قنا، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانب آخر، تابعت رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة تموينية استهدفت المحلات التجارية والأسواق العامة، وأسفرت عن تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر عدم حمل شهاده صحية.

وشددت "المغربي" على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة، لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والتشديد على عدم التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم للنيابة.

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