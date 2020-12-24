جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي والثانوي 2020 قنا

اعتمد الدكتور، صبري خالد، وكيل وزارة التعليم بمحافظة قنا، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، لجميع المراحل التعليم المختلفة .

ووفقا للجدول المعتمد تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام بمواد لا تضاف للمجموع، يوم 10 يناير 2020 وتنتهي الثلاثاء، أما الصف الثاني، فتبدأ 11 يناير وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 13 من الشهر ذاته.

أما التعليم الثانوي الفني "صناعي -زراعي- تجاري- فندقي- مهني"، من نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، على أن تبدأ في 10 يناير، أما امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية، تبدأ 30 يناير وتنتهي في 4 فبراير، أما صفوف النقل الصف الأول الإعدادي تبدأ في 14 يناير وتنتهي في 27 من الشهر ذاته، والتعليم الإعدادي المهني تبدأ في 10يناير وتنتهي في 13 من الشهر ذاته.

وفما يخص الصف الرابع الابتدائي العام واللغات تبدأ الامتحانات في 10 يناير لمدة يومين، بينما تبدأ امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي عام ورسمي، الخميس 14 يناير حتى الاثنين، أما امتحانات الصف السادس الابتدائي فتبدأ يوم 20 يناير وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه.

كما يتم تقديم تلاميذ الصف الأول إلى الثالث الإبتدائي في جميع المدارس العام والرسمية بالتقيم من قبل المدرس، وقال الدكتور صبري خالد، إن جميع المدارس في كل المراحل التعليمية الابتدائي والاعدادي والثانوي والفني، شدد عليها من خلال المديرين الذين يتولون إدارة تلك المدارس على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أنه شدد على ضرورة تنظيف الفصول وتطهيرها وارتداء المعلمين والطلاب الكمامات خلال الامتحانات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا.