«لجنة كورونا»: كل المصريين سيحصلون على اللقاح قريبا

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن كل المصريين سيحصلون في وقت قريب جدا على لقاح كورونا، حتى يكونوا في أمان، منوها إلى أن اللقاح الآمن في هذه الفترة هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح «حسني» خلال تصريحات خاصة لشاشة «اكسترا نيوز»، على هامش مشاركته خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده وزارة الصحة والسكان، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج في عام 2020، أن بريطانيا هي الوحيدة في العالم التي أعلنت عن ظهور تحور فيروس كورونا المستجد على أراضيها، ثم أعلنت دول أخرى ظهور حالات فردية مصابة بهذه السلالة.

ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن الوزارة تواصلت مع نظيرتها في بريطانيا ولجانها العلمية، مؤكدا أن ما حدث هناك هو تغير وليس سلالة جديدة، ما أدى إلى سرعة في الانتشار.

وأضاف الدكتور حسام حسني، أن سرعة الانتشار لم تؤدِ إلى تغير في طرق التشخيص أو تغيير في طرق العلاج، وبالتالي فإن بروتوكول العلاج المصري ما زال قائما كما هو.

حسام حسني: نسب الشفاء المصرية أعلى من العالمية

وتابع حسام: «التغير لم يحدث على مستوى حدة الإصابة أو على طرق العلاج والتشخيص، كما أن نسب الشفاء المصرية أعلى من النسب العالمية، والبروتوكول المصري حدد توقيتا بعده أو قبله ستكون الإصابة أشد، وبالتالي فإن نجاح البروتوكول ليس في تطبيقه فقط، لكن في استجابة المريض لطلب الرعاية الصحية، وبالتالي نحن نطلب من المصريين طلب الرعاية الصحية مبكرا حتى تكون نسب الشفاء أعلى، وقد تصل إلى 100% إذا طلبنا الرعاية مبكرا، مهما كانت شدة الحياة».

لم نغلق الباب أمام التعاقد مع أي لقاح

وشدد «حسني» على أن الهدف الأساسي للدولة المصرية حماية المصريين، ولهذا اختارت لقاح كورونا، كما أنها لم تغلق الباب في وجه أي لقاح: "ندرس كل اللقاحات، لكننا اخترنا في هذه الفترة اللقاح الذي يعمل بتقنية الفيروس الميت، أو فيروس محمل على جزء آخر؛ لأنها لقاحات تقليدية استخدمت في أمراض كثيرة مثل الحصبة وشلل الأطفال، وأثبتت فاعليتها وأمانها، وطلبنا التروي قليلا، ومتابعة الأبحاث التي تجرى على اللقاحات الأخرى، حتى نثبت أمانها قبل فاعليتها".