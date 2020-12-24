انهيار منزل قديم من 3 أدوار دون خسائر بشرية بأسيوط

تعرض منزل قديم غير مأهول بالسكان للانهيار قبل قليل، في دائرة حي غرب أسيوط، ولم يسفر حادث انهيار العقار المكون من 3 أدوار، عن سقوط خسائر بشرية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث انهيار أحد العقارات القديمة بشارع الشهيد محمد كامل، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث القسم والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، كما انتقل رئيس حي غرب أسيوط وأعضاء الإدارة الهندسية بالحي، لمتابعة تداعيات الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص أن العقار ملك المواطنة "رضا محمد أحمد"، ومكون من 3 أدوار، ارضى ودورين علوين، من الطوب اللبن ومسقوف بعروق وأخشاب، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقامت الأجهزة الأمنية بفرض كردون أمني حول موقع العقار، ويجري اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الهندسية، بعد تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.