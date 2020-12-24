أمين «النواب»: استلام بطاقات أعضاء المجلس يجري في 6 أيام

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إن فيروس كورونا في مصر والعالم يفرض تحديات، منها عدم تواجد عدد كبير من المواطنين في مكان واحد، لتقليل فرص الإصابة بالعدوى، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد عدد أيام العمل بـ6 أيام بواقع 100 نائب كل يوم من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين النواب ومنع التزاحم، كما جرى تجهيز بطاقات عضوية أعضاء المجلس، قبل وصولهم لمنع التكدس.

اختصرنا إجراءات التسليم

وأضاف «فوزي» خلال تصريحات عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «في الماضي كان البرلماني يحضر إلى المجلس ثم يملأ استمارة ويجرى تصويره، لكن هذا الأمر كان سيستهلك وقتًا كبيرًا اليوم، لكننا اختصرنا هذه الإجراءات اليوم، واستلم النواب بطاقات العضوية بشكل مباشر».

وتابع، أنه جرى تقسيم الأيام إلى 3 لاستقبال النواب المنتخبين بنظام القائمة و3 أيام أخرى لاستقبال النواب المنتخبين بالنظام الفردي، مشيرًا إلى أنه جرى استقبال 100 نائب عن القاهرة والدلتا يوم الثلاثاء واستلم نحو 75 نائبا بطاقاتهم، أما من لم يستلموا بطاقاتهم فإنه يمكنهم أن يحضروا إلى مكتب الأمين العام لمجلس النواب للحصول عليها.

وأردف: «يوم الأربعاء كان لدينا نواب الجيزة والصعيد، الحضور كان أفضل وجاء نحو 90 نائبًا استلموا بطاقاتهم وأغراضهم بيسر وسهولة، ونتعامل مع النواب مباشرة، ولدينا مجموعة كبيرة من النواب الجدد نتعرف عليهم ونتحدث معهم عن دور الأمانة العامة».