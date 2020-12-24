عاجل.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية إلى مالي لمواجهة كورونا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من طراز «إليوشن»، محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات والماسكات الطبية والبدل الواقية والمواد الغذائية إلى دولة مالي، وذلك للوقوف بجانب الشعب المالي في مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم يد العون للدول الأفريقية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأقلعت طائرة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار باماكو الدولي، وذلك لتفريغ شحنة المساعدات وتسليمها لحكومة دولة مالي.

تأتى تلك المساعدات، تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الدول الأفريقية الشقيقة، لمساعدتها على تجاوز أزمة كورونا، والحد من تداعياتها على شعوب القارة.