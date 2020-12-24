طليق رانيا يوسف عن تفاخرها بمفاتنها: ماليش علاقة بيها ولا عايز أعرفها

أبدى المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف، دهشته من التصريحات الأخيرة لطليقته، بشأن دفاعها عن إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، يوم 10 ديسمبر الماضي، بقولها «مؤخرتي مميزة».

وقال محمد مختار، في تصريح لـ«الوطن»: «مشوفتش الفيديو ده، ولا عاوز أشوفه، ماليش علاقة بيها خالص، ولا عاوز أعرف أي حاجة عنها»، موضحًا أنه لم يطلع على برومو حوارها مع المُذيع العراقي نزار الفارس.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت برومو حوارها التليفزيون المُرتقب، عبر قناة «الرشيد» الفضائية، حيث دافعت فيه عن ارتداءها فستان أبيض يُبرز مفاتن جسدها بشكلٍ واضح، قائلة: «مش أنا لوحدي.. الفنانات كلهم في المهرجان كانوا كده.. بس ممكن يكون عشان أنا مؤخرتي مميزة شوية».

وتلقت رانيا يوسف، هجومًا حادًا من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إذ قال أحدهم: «راح تخسرين الكثير من جمهورك»، فيما أعرب آخر عن استياءه الشديد بقوله: «الحياء معدوم»، كما قالت أخرى: «عادى بقي الكلام ده من واحدة بتحب تتعرى.. كل حاجة عندك مباحة».

وتابع أحد المتابعين، مُعربًا عن استيائه من هذا الحوار، مُعلقًا بقوله: «عندما تدخل التفاهة والسخافة إلى الإعلام تكون هذه النتيجة.. لا أعرف الإعلام إلى أين وصل وهذا المقدم لا يمثلنا كإعلاميين.. فالإعلام رسالة والعتب على القناة والمخرج الذي سمحا له بهذا السؤال أيضا المفروض من الضيف أن يكون رده مختلف ويخبره أن يركز على أمور أهم فماذا استفدنا من تلك المعلومة مثلا.. سؤال تافه كصاحبه».