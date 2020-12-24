عاجل.. القبض على عاملين بمصحة إدمان بعد مصرع 6 مدمنين خنقا بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن القبض على العاملين في مصحة لعلاج الإدمان بالإسكندرية، بعد مصرع جميع المرضى داخلها، وعددهم 6 أفراد خنقًا بالدخان، جراء الحريق الذي شب داخل المصحة.

مصرع 6 مدمنين

وأفادت تحريات المباحث، بأن المتهمين هربوا من المصحة بعد أن اكتشفوا مصرع 6 مدمنين، كانوا داخل المصحة للعلاج من الإدمان، وبعد ملاحقات أمنية استمرت عدة ساعات منذ حدوث الحريق المدمر أمس، نجحت المباحث في القبض علي المتهمين.

تفاصيل التحريات

وأوضحت التحريات، أن تلك المصحة ليس لها أي تراخيص من الجهات الإدارية المختصة، وأن المباحث أخطرت النيابة بالواقعة، عقب انتهاء أعمال الإطفاء، وتبين من التحقيقات أن المتوفين لقوا مصرعهم من الأدخنة الكثيفة، بعد أن فشلوا في الهروب بسبب غلق الغرف عليهم.

وقررت النيابة العامة انتداب خبراء المعمل الجنائي للمعاينة وفحص آثار الحريق لبيانت أسباب حدوثه.