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وزير الري يلتقي العاملين داخل متحف النيل

كتب:

عبد الله مشالي
11:36 ص | السبت 19 سبتمبر 2020
وزير الري يلتقي العاملين داخل متحف النيل

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مساء أمس، بمجموعة من قيادات الري بمحافظة أسوان داخل المسرح المكشوف بمتحف النيل.

وبحسب بيان صادر عن المركز الثقافي الإفريقي بأسوان "متحف النيل"، جاء فيه "في أحضان المسرح المكشوف بالمركز الثقافي الإفريقي لقاء حواري مفتوح بين معالي الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والمهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان اسوان والعاملين بإدارات وهيئات وزارة الموارد المائية والري باسوان المختلفة لمناقشة المعوقات والمشكلات وكل ما هو مستجد بالعمل داخل الري بأسوان".

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