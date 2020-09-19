وزير الري يتفقد قاعات "متحف النيل" في أسوان

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بأسوان، مساء أمس، قاعات المركز الثقافي الإفريقي بأسوان "متحف النيل".

وبحسب بيان صادر من المركز الثقافي الإفريقي بأسوان "متحف النيل"، جاء فيه "تفقد الوزير المركز لمتابعة التطوير والأعمال المستجدة بساحة أفريقيا بالدور العلوي بالمركز الثقافي الافريقي بأسوان ومن بينها عرض مقتنيات الكثير من الدول الافريقية التي أهدتها لوزارة الموارد المائية والري، فضلًا عن تزويدها بأحدث شاشات العرض والتليفزيونات الحديثة وتجهيز حجرة الألعاب بالنظارات التفاعلية والشاشات الحديثة".

كان وزير الري، قد التقى المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، والعاملين بإدارات وهيئات وزارة الموارد المائية والري المختلفة بأسوان، بالمسرح المكشوف بالمتحف، لمناقشة المعوقات والمشكلات وكل ما هو مستجد بالعمل داخل الري بأسوان.