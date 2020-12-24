«الصحة»: لم نرصد وجود سلالة جديدة من كورونا في مصر حتى الآن

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إن مصر دخلت الموجة الثانية فيروس كورونا وبالتالي فإن أي شخص أصيب ببعض أعراض العدوى فإن عليه أن يعتبر نفسه مُعديًا ويعزل نفسه ويلتزم بالإجراءات الاحترازية، وإذا كانت تلك الأعراض تتطلب التوجه إلى الأطباء فإن عليه أن يتوجه إلى المستشفيات المتخصصة، مشيرةً إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أعلنت أمس الأربعاء أنه جرى تخصيص 363 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا وهو ما يشجع المواطنين على الكشف.

وأضافت «عاصم» خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تدرس حقيقة دخول السلالة الجديدة إلى مصر، بالإضافة إلى تطورات التركيب الجيني للفيروس، مؤكدة أنه لم يتم رصد تغيير واضح أو قوي في تصرفات أو شدة الفيروس أو الأعراض المصاحبة للمرض.

لم نرصد تغييرات في كورونا تؤثر على بروتوكولات العلاج

وتابعت: «لم نرصد حتى الآن أي تغيير سيجعلنا نحتاج إلى أن نغير بروتوكولات العلاج ولا حتى توقع لتغيير في فاعلية التطعيمات المطروحة في كل بلدان العالم، نحن لسنا متفاجئين بشأن التطورات التي تحدث على مستوى العدوى، لأن هذا النوع من الفيروسات دائمًا ما يشهد تغيرات، وبالتالي فإن اختصاصيي صناعة اللقاحات يضعون هذه النقطة في حسبانهم، وبالتالي فإننا لا نتخيل حتى الآن أن تؤثر التغيرات الجينية في الفيروس على بروتوكول العلاج أو التطعيمات الموجودة حاليًا».

الغرغرة والمضمضة والسوائل الدافئة.. هل تقي من كورونا؟

أما عن الغرغرة والمضمضة والسوائل الدافئة، وحقيقة ما إذا كانت من وسائل الوقاية من فيروس كورونا، قالت «عاصم»: «عشان أقول الكلام ده مفيد ولا لأ، لازم نكون عملنا دراسة علمية، لكن لما يكون في حاجة حد حابب يعملها ومش هتضر مقدرش أقول متعملش ده، لكن مقدرش أقول إن الكلام ده مؤثر دون إجراء دراسات علمية».