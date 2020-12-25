رشوان توفيق عن فيديو «مفاتن» رانيا يوسف: يحملون أوزارهم على ظهورهم

قال الفنان رشوان توفيق، إن ماقالته الفنانة رانيا يوسف بشأن مفاتن جسدها، «كل واحد مسئول عن كلامه وتصرفاته ويتحمل مسئولية نتيجة مايقوله ومايفعله».

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو يكشف عن «برومو» قصير من لقاء تليفزيوني مرتقب مع المذيع العراقي نزار الفارس، ومن المقرر أن يعرض اللقاء كاملًا من خلال قناة «الرشيد» الفضائية مع بداية العام الجديد 2021، ضمن احتفال القناة برأس السنة الميلادية الجديدة.

وفي الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف، سألها المذيع العراقي عن محاولتها لإثارتها الجدل خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عن طريق ارتداء فستان يُبرز مفاتن جسدها بشكل مثير ولافت، جاءت إجابتها بأنها ليست الوحيدة التي تعمل على إبراز مفاتن جسدها، وهناك غيرها الكثير من الفنانات الآخريات اللائي يفعلن ذلك، مصحوبة بتعليق أخير منها وقولها «ممكن تكون مؤخرتي مميزة شوية»، وهى العبارة التي أثارت جدلًا عبر مواقع السوشيال ميديا، وانتقادات لاذعة لهذا اللقاء وتصريحاتها التي وصفت بـ«المثيرة».

وعن ماقالته الفنانة رانيا يوسف في اللقاء التليفزيوني بشأن مفاتن جسدها، قال الفنان رشوان توفيق، لـ«الوطن»: «مشوفتش الفيديو ومش عايز أشوفه، ماليش دعوة بيها، مستعينًا بآية قرآنية من القرآن الكريم من سورة الآنعام «وهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ».

وفي تصريح لـ«الوطن»، قال المنتج محمد مختار، طليق الفنانة رانيا يوسف ووالد ابنتيها، عن فيديو زوجته السابقة بشأن الحديث عن مفاتن جسدها «مشوفتش، ومش عايز أشوف، ولا عايز أعرف أي حاجة عنها».

وعبّر الفنان فاروق فلوكس، في تصريح لـ«الوطن»، عن استيائه من حديث رانيا يوسف واصفًا إياه بأنه «أي كلام ورانيا يوسف رغم أنها ممثلة كويسة ولها طلة حلوة على التليفزيون، إلا أنها بتقول كلام يُقلل من نفسها ومن الوسط بشكلٍ عام، ربنا يشفيها، بتستعرض نفسها بطريقة فجة، ومش عارف بقالها فترة مش مظبوطة ليه؟، ممكن تخسر الجمهور بسبب تصريحاتها دي».