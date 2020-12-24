الجيزاوي: تعزيز التعاون العلمي بين جامعة بنها ومعامل الرصد البيئي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محسن يسري مدير المعامل المركزية للرصد البيئي التابعة للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الرى والدكتور حسام الدين جاهين مسئول ملف التعاون العلمي بين المعامل المركزية والجامعة بحضور الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن هذا اللقاء يأتي برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وفي إطار بحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين جامعة بنها والمعامل المركزية للرصد البيئي بالقناطرالخيرية في المجالات البحثية المختلفة.

وأضاف الجيزاوي أنه تم بحث إمكانية إقامة البرامج التدريبية والمشروعات البحثية وتبادل الخبرات والاستعانة بالكوادر العلمية المتخصصة والاستفادة الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية من المعامل والكوادر البشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدعم الابتكار العلمي لدي الطرفين بما يدعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة المخرجات البحثية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد بسيوني إلى أن اللقاء ناقش تنظيم برامج تدريبية علي نظام إدارة الجودة للمعامل وكيفية تصميم نماذج لقياس الجودة وتقييم المخاطر.

كما تناول أيضاً أساليب التقنية المتخصصة والمصممة لقضايا البيئية والأمان البيئي والمؤشرات البيئية المختلفة ومناقشة تنظيم برامج للتدريب علي الأجهزة العلمية الحديثة ذات الكفاءة العالية بالاضافة الى سبل التعاون المشترك في المشروعات البحثية المختلفة.

في وقت سابق وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور علوي عيسي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحضور الدكتور جمال سوسه المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب السعيد عن سعادته بالتعاون بين الجامعة وجامعة الدلتا التكنولوجية مؤكداً على ضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب والإستشارات العلمية والفنية وذلك في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تتبني رؤية مصر 2030 وهي مساهمة التعليم بشكل كبير في التحول الإجتماعي في مصر خلال السنوات القادمة ، مشيرا إلي أن الجامعة وضعت ثلاث أهداف محددة لتطوير الإمكانيات البشرية وهي تحسين نوعية نظام التعليم بما يتماشى مع النظم الدولية، وتوسيع الوصول إلي التعليم للجميع، وتحسين القدرة التنافسية للنظام ونتائج التعلم عبر مناطق ومجموعات السكان المختلفة.